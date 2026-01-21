警辦智慧警政顧問小組會議 解析超級智能 支撐智慧警政

警務處近日舉辦第四次「智慧警政顧問小組」會議，匯聚來自科技及相關領域的專家，圍繞通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）及超級人工智能（Artificial Superintelligence，ASI）的發展趨勢，深入探討相關技術如何支撐智慧警政發展，以及在應用過程中需審慎處理的風險與治理議題應對。

從打擊科技罪案推進至全方位智慧警政

會議由香港警務處刑事及保安處處長陳東擔任主席，並以「解析超級智能 · 支撐智慧警政」為討論主軸。主席宣布顧問小組將由原來的「科技罪案警政顧問小組」正名為「智慧警政顧問小組」，以反映其職能及範疇的拓展。相關轉變標誌着小組工作範疇由原本聚焦科技罪案，進一步延伸至更全面的警政議題，涵蓋新興科技在警務工作不同層面的應用與治理。是次會議亦邀請到康和集團有限公司董事長何沛林先生和商湯科技香港及澳門業務總經理馮愈先生分享專家觀點，聚焦警務應用為智慧警政建設出謀獻策。

剖析人工智能核心特徵 研發與應用並行

在專題分享環節中，小組專家何沛林先生深入剖析通用人工智能的核心特徵及其演進脈絡。他首先指出，自深度學習架構提出並逐步成熟以來，人工智能技術已出現顯著躍進，模型的學習效率及應用廣度均大幅提升。他進一步闡述，通用人工智能被定義為具備接近人類水平的通用學習與推理能力，而超級人工智能則被視為在理論上可於特定層面超越人類智能的階段，兩者的發展均有賴算力、模型規模及高質量數據的持續支撐。他認為，各地應推動技術研發與實際場景應用並行，並促進產業鏈上下游協同發展，方能確保通用人工智能及相關技術在安全、可控的前提下健康發展，為不同領域的轉型升級提供有效支撐。

綜合機器學習警務實境 未來警政更智能

隨後，小組專家馮愈先生從警政工作及公共安全的實際需求出發，分享對通用人工智能及超級人工智能發展的觀察。他探討了相關技術在智慧警政領域的應用潛力， 指出隨着技術持續演進，警政運作模式正逐步出現轉變，通用人工智能所具備的跨領域學習與綜合分析能力，有助警隊更有效整合多元資訊來源，提升對複雜環境及突發事件的研判能力；而對超級人工智能的前瞻性研究，亦有助及早思考未來高階智能可能帶來的安全風險與治理挑戰。他基於現今最前沿的多模態人工智能技術至進階「具身智能」，突顯智慧識別及風險預警等技術在公共安全及警務場景中的應用案例，以提升應對新型安全挑戰的整體能力。

專家建言警政雙面影響 治理應對新挑戰

目前，人工智能的應用正深刻改變世界，為警政執法帶來雙重影響。一方面，多源感知數據、無人系統及相關智能技術的落地，已在反恐維安、災情監測、人群密度管控等場景發揮顯著效用；另一方面，深度偽造技術衍生的新型詐騙、人工智能生成代碼的安全隱患、智能設備執法的法律責任界定等難題，也迫在眉睫。對此，專家建議警隊強化數據核驗機制，聯合科技企業打造底層技術生態，搭建面向市民的風險評估平台，完善相關治理與標準，為打造未來人工智能化的公共安全生態環境作好準備。