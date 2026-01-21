Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場赴美32歲港女行李藏胡椒噴霧 涉違反火器及彈藥條例被捕

突發
更新時間：08:17 2026-01-21 HKT
發佈時間：08:17 2026-01-21 HKT

機場警區昨日（20日）接報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現一件手提行李內藏有違禁物品，該件手提行李屬於一名打算前往美國的32歲本地女子。機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕該女子，涉嫌違反《火器及彈藥條例》。調查顯示，該女子涉嫌於其手提行李內藏有一枝懷疑胡椒噴霧。該女子獲淮保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方發現，有部份旅客因不同原因攜帶違禁物品，如伸縮棍、鐵蓮花、子彈殼或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，切勿以身試法。

