將軍澳車隊的士變毒品快餐車遇查 警檢依托咪酯等拘兩人

警方東九龍衝鋒隊人員於周三（21日）凌晨，在將軍澳怡明邨怡情樓對開發現一輛的士形跡可疑，遂上前截查。的士司機察覺有警員，企圖開車逃走，警員隨即將的士截停檢查。

人員搜查期間，在後座一名女乘客身旁檢獲一批毒品，包括91粒依托咪酯（俗稱太空油）電子煙彈，以及89小包可卡因、冰毒及電子煙槍。警方以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕46歲男司機及20歲女乘客。警犬奉召到場搜車，未有再發現可疑物品。

據悉，警方調查期間查問兩人關係，雙方均沒有回答，但發現兩人有通訊記錄，故將兩人拘捕。涉事的士隸屬的士車隊，事發時並未起錶。案件由將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。