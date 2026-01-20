孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查

一名男子日前孭B參加渣打馬拉松，掀起全城熱話，有人批評男子行為不負責任，亦有家長擔心BB可能有腦震盪，留下後遺症。據了解，事後有人報案指事件涉及虐兒，警方接手跟進案件，並聯絡相關機構及團體，得悉該名男跑手來自內地，比賽結束後已返回廣西南寧的寓所。

相關新聞 : 渣打馬拉松2026︱中年漢孭B跑全馬惹熱議 同場跑手：幾唔負責任先會咁做？

根據渣馬紀錄，帶同嬰兒參賽的跑手姓Wang，參加全馬，當日清晨6時25分開始起步，大約用2小時20分完成15公里，平均9分鐘22秒完成1公里，但最終沒有完成賽事。

消息指，有人在比賽後向警方報案，指事件涉及虐兒，西九龍總區重案組虐兒案件調查組接手跟進，並聯絡相關機構及團體，了解涉事男跑手的個人資料及背景，得悉對方為內地人，與家人來港參加馬拉松，比賽結束後已返回廣西南寧。警方取得對方的聯絡方法後，已嘗試相約他來港錄取口供。

翻查渣馬紀錄，帶同嬰兒參賽的跑手姓Wang，今日參加全馬，清晨6時25分開始起步。

早前田徑總會表示，指大會確定在賽事期間，已終止該名違規的參賽者繼續作賽及安排他離開賽道，以確保安全。大會工作人員如在賽道範圍發現違規行為，會要求參賽者停止比賽及離開賽道，並取消其參賽資格，以及會保留拒絕有關人士日後參賽權利。大會提醒參賽者遵守大會競賽規則，不應在比賽期間作出對自身及他人構成危險的事情。

相關新聞 : 渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽