Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田兩車相撞 48歲男子送院不治 死者為休班警員及龍舟港隊成員

突發
更新時間：22:19 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:05 2026-01-20 HKT

沙田安景街15號對開，今日（20日）下午5時許有人報案，表示自己車輛等燈期間，被一部私家車從後撞到，肇事司機於被困車內人事不省。警方消防接報趕至，將被困48歲姓梁男司機救出。他沒有表面傷痕惟仍昏迷，隨即被送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最後不治。

消息指，梁為休班警員，生前駐守尖沙咀分區，他亦是中國香港龍舟總會香港代表隊運動員，事發前剛完成龍舟訓練。新界南交通意外特別調查隊正跟進意外，警方呼籲任何人如有任何資料提供，請致電3661 1445與調查人員聯絡。

沙田安景街一名司機於交通意外後，送院不治。曾志恒攝
沙田安景街一名司機於交通意外後，送院不治。曾志恒攝
救護車接報趕至。
救護車接報趕至。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
20小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
13小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
18小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
16小時前
錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華
投資理財
2026-01-20 11:08 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
23小時前
星島申訴王|寵物店$800出租貓咪 網民鬧爆 店主獨家受訪 揭事件背後真相
03:14
星島申訴王 | 放蛇租貓直擊 $800租貓變免費送 年輕女店主揭被騙900萬心酸內情
放蛇直擊
4小時前