沙田兩車相撞 48歲男子送院不治 死者為休班警員及龍舟港隊成員
更新時間：22:19 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:05 2026-01-20 HKT
沙田安景街15號對開，今日（20日）下午5時許有人報案，表示自己車輛等燈期間，被一部私家車從後撞到，肇事司機於被困車內人事不省。警方消防接報趕至，將被困48歲姓梁男司機救出。他沒有表面傷痕惟仍昏迷，隨即被送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最後不治。
消息指，梁為休班警員，生前駐守尖沙咀分區，他亦是中國香港龍舟總會香港代表隊運動員，事發前剛完成龍舟訓練。新界南交通意外特別調查隊正跟進意外，警方呼籲任何人如有任何資料提供，請致電3661 1445與調查人員聯絡。
