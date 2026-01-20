Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柴灣奪命車禍｜多名親友重返現場哀傷路祭 祭壇擺放鐵騎士生前衣物

柴灣一名58歲姓吳電單車男司機，昨日（1月19日）下午在盛泰道30號附近疑撞雀後失事撞欄，送院搶救後不治。今日（1月20日）下午3時許，10多名親屬重返事發現場路祭。祭壇設於鐵騎士倒地草叢下的護土牆，擺放有香燭及吳男生前穿著衣物。各親友在道士帶領下上香，神情哀傷。儀式持續約45分鐘，氣氛肅穆，完成後一行人陸續離開。

早前有家屬受訪時透露，吳男駕駛電單車十多年，駕駛態度良好。他生前做裝修，涉事電單車是日常開工代步工具。昨日吳男應是休假，相約兄長見面，未料發生意外，遺下兩名分別就讀中、小學的女兒。

相關報道：柴灣奪命車禍｜裝修男遺2名在學女兒 姐夫慨歎：意外嘅嘢改變唔到

警方表示，昨日（1月19日）下午4時21分，一名58歲姓吳男子駕駛一輛電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛。當駛至近盛泰道30號對開時，該電單車據報失控撞向鐵欄。該名男子頭部受傷，昏迷被送往東區醫院搶救，於下午5時37分被證實死亡。

港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3660 6838或3660 6848與調查人員聯絡。

相關報道：柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛

