有片｜屯門中學生手腳並用擋輕鐵車門 阻開車助同學趕上 校方：已作適當懲處

網上今日（20日）流傳一段影片，片中見到屯門輕鐵站內有兩名女中學生涉嫌用手阻礙列車車門關上，有人更伸腳頂住車門拖延時間，讓兩名同學及時上車。校方表示已接獲通知，認為事態嚴重，已即時嚴肅跟進及向涉事學生作出適當懲處。

有關片段長約14秒，現場為屯門輕鐵站，事發時間為今早8時左右。片中所見，有一名女中學生於一列輕鐵上用手阻擋車門關上並大叫「come in」，身旁的女同學更伸腳頂住車門拖延時間，讓其他同學可以趕上列車。當一男一女學生衝入車廂後，用手阻礙車門的女學生隨即放手，讓車門關上。

發帖的網民表示，初時以為列車車門失靈，詎料發現有學生「特登頂住」，直斥其行為「阻住人哋返工」。事件引起網上熱議，不少網民批評學生行為罔顧安全，甚至觸犯《香港鐵路附例》，「其實等下一班要好耐？洗唔洗咁做」、「未見過有香港人hold住個門俾同學上」、「好似有條法例話阻礙車門關閉係犯法」。

涉事的女中學生就讀恩平工商會李琳明中學。校方回覆《星島頭條》查詢時表示，事件發生後，接獲家長及舊生通知，亦從社交媒體看到有關影片，認為事態嚴重，隨即找到涉事學生，已即時嚴肅跟進及作適當懲處，有關學生亦向校方道歉認錯。