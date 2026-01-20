Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜屯門中學生手腳並用擋輕鐵車門 阻開車助同學趕上 校方：已作適當懲處

突發
更新時間：17:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-20 HKT

網上今日（20日）流傳一段影片，片中見到屯門輕鐵站內有兩名女中學生涉嫌用手阻礙列車車門關上，有人更伸腳頂住車門拖延時間，讓兩名同學及時上車。校方表示已接獲通知，認為事態嚴重，已即時嚴肅跟進及向涉事學生作出適當懲處。

有關片段長約14秒，現場為屯門輕鐵站，事發時間為今早8時左右。片中所見，有一名女中學生於一列輕鐵上用手阻擋車門關上並大叫「come in」，身旁的女同學更伸腳頂住車門拖延時間，讓其他同學可以趕上列車。當一男一女學生衝入車廂後，用手阻礙車門的女學生隨即放手，讓車門關上。

發帖的網民表示，初時以為列車車門失靈，詎料發現有學生「特登頂住」，直斥其行為「阻住人哋返工」。事件引起網上熱議，不少網民批評學生行為罔顧安全，甚至觸犯《香港鐵路附例》，「其實等下一班要好耐？洗唔洗咁做」、「未見過有香港人hold住個門俾同學上」、「好似有條法例話阻礙車門關閉係犯法」。

涉事的女中學生就讀恩平工商會李琳明中學。校方回覆《星島頭條》查詢時表示，事件發生後，接獲家長及舊生通知，亦從社交媒體看到有關影片，認為事態嚴重，隨即找到涉事學生，已即時嚴肅跟進及作適當懲處，有關學生亦向校方道歉認錯。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
22小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
8小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
7小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
00:42
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
38分鐘前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
8小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
22小時前