Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角警掃毒窟檢海洛英冰毒 拘23男包括主持人吸毒者

突發
更新時間：16:52 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:52 2026-01-20 HKT

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（20日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位。人員在該單位內共檢獲約27克懷疑海洛英、10克懷疑「冰」毒、7克懷疑可卡因及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機等。
 
人員在該單位內拘捕一名60歲姓程本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；單位內另外22名本地男子，年齡介乎32至70歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值約3萬元。
 
根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元和監禁十五年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款一百萬港元及監禁七年。警方呼籲市民切勿以身試法。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
22小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
8小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
7小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
00:42
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
38分鐘前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
8小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
22小時前