旺角警掃毒窟檢海洛英冰毒 拘23男包括主持人吸毒者
更新時間：16:52 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:52 2026-01-20 HKT
旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（20日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位。人員在該單位內共檢獲約27克懷疑海洛英、10克懷疑「冰」毒、7克懷疑可卡因及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機等。
人員在該單位內拘捕一名60歲姓程本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；單位內另外22名本地男子，年齡介乎32至70歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值約3萬元。
根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元和監禁十五年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款一百萬港元及監禁七年。警方呼籲市民切勿以身試法。
