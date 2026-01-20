Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警察談判組成立半世紀 100%成功談判專家：談判不在於話術中，而在聆聽

突發
更新時間：21:38 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:16 2026-01-20 HKT

成立半世紀的警察談判組（談判組）將於1月22及23日舉辦50周年發展研討會，匯聚內地及海外談判專家，標誌開展內聯外通新篇章。有份籌備今次盛事的督察陳日風與談判組同行20載，他接受今期《警聲》訪問時指團隊近年從以應對為主的危機干預，擴展到主動的危機預防，實現了自己踏上談判之路的初心。

「當時駐守雜項調查小隊的我負責調查自殺案件，我常常反思與其事後惋惜，不如反客為主，在悲劇發生前主動介入！」這份決心推動陳日風通過嚴格遴選，成功加入談判組。20年間處理數百宗案件，他堅信聆聽是開啟對話的關鍵：「電視劇中說一句『我明白你』容易，但我們確切沒有經歷過事主的遭遇，豈能真正體會到他們的感受呢？唯有我們真誠聆聽，從心講出想法，透過共情才能讓對方打開心扉。」

陳日風為談判組成員，現於警察學院擔任初級警務人員專業發展的教官。
陳日風為談判組成員，現於警察學院擔任初級警務人員專業發展的教官。

憑着這份以心為心的信念，陳日風至今保持着百分百成功的談判紀錄，無綫新聞節目更於五年間兩度為他追蹤報道。他現在於警察學院擔任初級警務人員專業發展的教官，將實戰淬煉的「心法」傳授後輩：「談判不在於話術之中，而在聆聽。我們要尊重每一個生命，用同理心深度聆聽。」

談判組50年來不斷優化發展，由以往單純應對危機，主動提升到預防危機。團隊積極與心理服務課協作，邀請警察臨床心理學家參與培訓；針對近年急升的青少年自殺案件，團隊走入校園，為教師提供危機處理訓練。陳日風坦言：「我們致力防患未然，只要有心聆聽、易地而處，人人都可以是談判員！」 

陳日風（前排右）20年間處理數百宗案件，堅信聆聽是開啟對話的關鍵。
陳日風（前排右）20年間處理數百宗案件，堅信聆聽是開啟對話的關鍵。

邁向金禧新里程，談判組更積極聯通世界，在即將舉行的國際研討會中，與內地和海外同行，聯同教育局、社會福利署、學界，以及心理學和精神科範疇專家，跨專業探討危機管理、自殺預防等議題。陳日風指出：「各地案件形勢各異，交流成功對策，揉合不同專業，能夠有助開拓新思路。香港作為國家窗口，正好發揮橋樑作用，以專業聯繫專業。」

由個人初心到團隊使命，從本地協作到國際聯通，陳日風與談判組成員時刻自強不息，他自豪地說：「團隊半世紀的紮根耕耘，以專業能力贏得市民信任，說好了警察故事；在50周年的重要時刻，我們為能夠進一步代表警隊，向國際同行展示奮鬥成果而感到光榮，期望在今次交流中傳遞香港警察的專業精神，讓世界看見屬於國家和香港的好故事。」 

憑着以心為心的信念，陳日風（後排右三）至今保持着百分百成功的談判紀錄。
憑着以心為心的信念，陳日風（後排右三）至今保持着百分百成功的談判紀錄。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
13小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
10小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
5小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
9小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
6小時前