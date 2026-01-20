警搗上水毒品儲存倉檢$2000萬大麻花 提供一條龍販毒模式28歲男落網

無業漢因財困不惜挺而走險被招攬成毒販，提供租倉、管倉及派貨一條龍式販毒模式，惟最終難逃法網。警方昨日（19日）掩至上水村屋搗破一個毒品儲存倉庫，以「販運危險藥物」罪拘捕一名28歲本地男子，涉及販運107公斤懷疑大麻花及約652粒懷疑依托咪酯煙彈，市值超過港幣2000萬元。

警方檢獲懷疑107公斤大麻花及約652粒懷疑依托咪酯煙彈。

毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒講述案情。梁國峰攝

毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒講述案情時表示，昨傍晚探員在上水一村屋附近，截查一名形跡可疑的男子，在其手持膠袋內檢獲1公斤懷疑大麻花，稍後將他押解至其租住的一間村屋單位，再搜出106公斤懷疑大麻花及652粒懷疑依托咪酯煙彈，以「販運危險藥物」罪拘捕該男子。警方估計有關販毒活動營運不多於一個月，毒品提供予本地市場，其來源有待調查。據悉，毒品倉庫為一幢三層高村屋，位於上水偏僻村落，出入都有不同路線，可謂路線複雜，由多出口易於逃走，增加警方追查的難度。

被捕男子姓潘，28歲，報稱無業，現正被警方扣查。他稍後被暫控販毒罪名，明日於粉嶺裁判法院提堂。

警方初步調查顯示，有人因財困受販毒集團以金錢利誘，被招攬成販毒的代罪羔羊。被捕人負責租倉、管倉及派貨的角色，提供一條龍的販毒模式，承擔最大的風險。警方留意到販毒集團逃避追查，刻意將毒品收藏較偏遠地區的村屋以作掩護，企圖掩人耳目，增加調查的難度。但今次執法成果，反映出無論是狡猾的偽裝或隱藏，亦逃避不過警方法網。

吳嘉煒補充，依托咪酯於上年中旬已被列為法律規定的毒品。在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及製造依托咪酯，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有及服用這些毒品，最高刑罰為判監禁7年及罰款100萬元。