Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警搗上水毒品儲存倉檢$2000萬大麻花 提供一條龍販毒模式28歲男落網

突發
更新時間：15:54 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:54 2026-01-20 HKT

無業漢因財困不惜挺而走險被招攬成毒販，提供租倉、管倉及派貨一條龍式販毒模式，惟最終難逃法網。警方昨日（19日）掩至上水村屋搗破一個毒品儲存倉庫，以「販運危險藥物」罪拘捕一名28歲本地男子，涉及販運107公斤懷疑大麻花及約652粒懷疑依托咪酯煙彈，市值超過港幣2000萬元。

行動中檢獲約652粒懷疑依托咪酯煙彈。梁國峰攝
行動中檢獲約652粒懷疑依托咪酯煙彈。梁國峰攝
警方展示檢獲的毒品。梁國峰攝
警方展示檢獲的毒品。梁國峰攝
警方檢獲懷疑107公斤大麻花及約652粒懷疑依托咪酯煙彈。
警方檢獲懷疑107公斤大麻花及約652粒懷疑依托咪酯煙彈。
毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒講述案情。梁國峰攝
毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒講述案情。梁國峰攝

毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒講述案情時表示，昨傍晚探員在上水一村屋附近，截查一名形跡可疑的男子，在其手持膠袋內檢獲1公斤懷疑大麻花，稍後將他押解至其租住的一間村屋單位，再搜出106公斤懷疑大麻花及652粒懷疑依托咪酯煙彈，以「販運危險藥物」罪拘捕該男子。警方估計有關販毒活動營運不多於一個月，毒品提供予本地市場，其來源有待調查。據悉，毒品倉庫為一幢三層高村屋，位於上水偏僻村落，出入都有不同路線，可謂路線複雜，由多出口易於逃走，增加警方追查的難度。

被捕男子姓潘，28歲，報稱無業，現正被警方扣查。他稍後被暫控販毒罪名，明日於粉嶺裁判法院提堂。

警方初步調查顯示，有人因財困受販毒集團以金錢利誘，被招攬成販毒的代罪羔羊。被捕人負責租倉、管倉及派貨的角色，提供一條龍的販毒模式，承擔最大的風險。警方留意到販毒集團逃避追查，刻意將毒品收藏較偏遠地區的村屋以作掩護，企圖掩人耳目，增加調查的難度。但今次執法成果，反映出無論是狡猾的偽裝或隱藏，亦逃避不過警方法網。

吳嘉煒補充，依托咪酯於上年中旬已被列為法律規定的毒品。在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及製造依托咪酯，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有及服用這些毒品，最高刑罰為判監禁7年及罰款100萬元。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
21小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
7小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
22小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
7小時前
旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
00:42
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
2026-01-19 16:00 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
21小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
3小時前