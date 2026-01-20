Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西男商人尖沙咀交收Richard Mille名錶 海外換錶帶揭懷疑賊贓 返港報警求助

突發
更新時間：21:14 2026-01-20 HKT
發佈時間：14:38 2026-01-20 HKT

一名巴西男子疑在尖沙咀一間錶行誤購賊贓。今日（20日）中午12時24分，一名外籍男子親自到尖沙咀警署報案，指他早前相約一名男子在尖沙咀麼地道交收一隻Richard Mille（里查德米爾）手錶，之後到外地更換錶帶時，發現該隻手錶懷疑是賊贓。警方將案件列作「處理贓物」調查，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

消息稱，45歲男事主為巴西籍，商人，持護照來港。早前他在網上購物時看到一名男子放售一隻Richard Mille手錶，隨即相約對方到尖沙咀麼地道一購物中心內交收。雖然手錶的證書及錶盒欠奉，但價錢相宜，事主不虞有詐，以9.7萬泰達幣（約值75萬港元）購買手錶。其後他將手錶帶到海外更換錶帶，詎料當地職員根據紀錄，發現該手錶疑為「老鼠貨」，並於去年8月在西班牙巴塞隆拿報失。事主只好將手錶交還杜拜警方作證物，今日再到香港時隨即到警署報案。

巴西男早前於麼地道一間錶行購買名錶，詎料買中「老鼠貨」。
巴西男早前於麼地道一間錶行購買名錶,詎料買中「老鼠貨」。

