珍惜生命｜屯門山景邨男子墮樓 當場死亡

今日（20日）下午12時50分，屯門山景邨景業樓一名中年男子墮樓，倒地不起。救援人員到場，發現事主已當場死亡。警方用帳篷遮蔽遺體，正調查事件。

現場消息稱，男事主由高層寓所墮下，疑撞到簷篷再墮地，身軀受撞擊彈出碎骨及血槳，警員需用多個帳篷遮蓋遺體。

