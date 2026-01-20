珍惜生命｜屯門山景邨男子墮樓 當場死亡
今日（20日）下午12時50分，屯門山景邨景業樓一名中年男子墮樓，倒地不起。救援人員到場，發現事主已當場死亡。警方用帳篷遮蔽遺體，正調查事件。
現場消息稱，男事主由高層寓所墮下，疑撞到簷篷再墮地，身軀受撞擊彈出碎骨及血槳，警員需用多個帳篷遮蓋遺體。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
