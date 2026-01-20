Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜葵涌麗瑤邨男子墮樓亡 友人情緒激動送院治理

突發
更新時間：07:13 2026-01-20 HKT
發佈時間：07:13 2026-01-20 HKT

葵涌麗瑤邨發生墮樓事件。今日（20日）凌晨1時，警方接獲住戶報案，指一名男子倒臥在富瑤樓對開，懷疑由從高處墮下。

救援人員接報到場，男子陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，其後證實死亡。經初步調查，相信該名姓李（48歲）男子，從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

事件中，一名姓鄭男友人情緒激動，他其後被送往瑪嘉烈醫院檢查。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

