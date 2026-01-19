機場A29線意外行至佐敦 車長疑迷途一度停車 城巴解釋：因車禍改道已派員協助

網上今日（1月19日）流傳，一部原定由機場經龍翔道往觀塘及將軍澳的A29線巴士，竟意外駛至佐敦文英樓對開。有乘客在社交平台稱，涉事車長抵達佐敦時「話唔識路叫晒落車」，該乘客大感無奈，坦言車內九成是遊客：「叫人點再嚟香港玩？」帖文流傳後城巴回覆查詢，表示事件源於青馬大橋附近一宗車禍，導致巴士突發改道，當時已即時派員協助。

城巴表示，事發於今日上午，因應青馬大橋行政大樓有外界汽車起火，多條專營巴士線臨時改道，期間長青公路（九龍方向）部分路段一度全封。突發臨時改道期間，一輛行駛A29線往將軍澳方向的城巴機場快線，其車長向車務控制中心尋求進一步指示，相關巴士曾於佐敦停車處短暫停車。

有乘客在社交平台稱，A29車長抵達佐敦時，「話唔識路叫晒落車」。FB：Jon Wong@馬路的事討論區

城巴即時安排前線督察提供協助，安排巴士盡快繼續行程，將對市民及旅客影響減至最低。城巴正按既定程序跟進事件。相關帖文下方亦有同車乘客留言佐證，稱「最終呢架巴士由車務督察帶路，返回原有路線一個站都冇飛到」

翻查資料，今晨11時許，一輛貨櫃車載着建築材料沿汀九橋往九龍方向行駛，至近青衣西北交匯處起火，貨車司機慌忙棄車逃生及報警，消防到場開喉灌救，15分鐘後將火撲熄，事件中無人受傷。

青衣西北交匯處今晨有貨櫃車起火，導致多部巴士臨時改道。FB：香港公共交通智庫