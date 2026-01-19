消防處今起巡查1500幢1987年或之前入則樓宇 強調維修消防裝置不應與大維修同時進行

消防處今日（19日）起展開為期2個月的「前哨行動」巡查計劃，針對1500幢1987年或之前興建的住用建築物及綜合用途建築物，進行消防裝置狀態調查，並確保樓宇有跟從處方最近推出的消防裝置管理新措施，藉此提醒市民為樓宇消防裝置及設備進行年檢保養的重要性。

消防區長（政策）羅建新指出，檢查對象包括過去12個月疑未就法例規定進行年檢、消防裝置被報告損壞及消防系統已被關閉，人員會檢查樓宇有否聘用承辦商為消防設備進行年檢，亦會檢查系統是否存在異常情況如被靜音或不當關閉，並檢查火警鐘、消防泵、水缸的性能及能否正常啟動。若發現樓宇欠缺年度檢查或系統失效，人員會果斷執法，要求業主作出跟進，並就涉事消防承辦商是否存在專業失德情況，進行調查及處分。

消防區長（政策）羅建新（左）及助理消防區長（消防設施監督）楊嗣康（右）講述「前哨行動」巡查計劃內容。

另外，巡查期間人員會向居民傳遞正確使用喉轆訊息，於喉轆附近張貼消防喉轆使用方法貼紙，確保市民於緊急情況下可正確使用喉轆，以保障安全。

羅建新預期巡查可以增加市民對於正確使用消防安全裝置知識，提升大廈對於消防安全的管理，並希望借助巡查行動提升市民對消防安全系統的信心，「只要妥善保養大廈消防裝置，緊急時可以依靠裝置保障生命安全。」

早前消防處推出新措施，針對消防設備必需關閉進行維修檢查的情況，規定消防裝置承辦商需向處方作出報告，處方會進行風險評估，並向業主發出勸喻信，要求盡快安排維修及提升消防系統管理措施，視情況亦需要設置額外消防設備。當系統並非處於正常運作，會要求業主於失效裝置貼上特定警示，並於大廈當眼地方貼上消防裝置失效通告海報，需清楚填上受影響關閉系統的影響樓層及時間。

此外，處方於本月8日發出兩份通函，要求承辦商於消防裝置電源掣上貼上封條，方便物管人員留意系統是否異常，以及避免電源被意外關閉。

巡查期間人員會於喉轆附近張貼消防喉轆使用方法的貼紙。

羅建新補充，行動會巡查相關樓宇有否跟從上述新推出的措施，而完成相關1500棟樓宇檢查後，不排除巡查會擴展至其他大廈。

被問到巡查行動是否與宏福苑大火相關，羅表示處方在大火發生前一直有就消防裝置進巡查，是次行動亦希望借助大眾對火警意義較高時，進行高調巡查，從而進一步提升市民對防火意識的知識和警覺性。

他強調，維修消防裝置和樓宇大維修不應同時間進行，大維修期間難免有更多工人及建築物料在樓宇出入，更需要確保樓宇消防裝置處於有效操作狀態，因此要求所有大型維修前需要確保消防裝置損壞的維修事項已經修復。