柴灣電單車意外撞欄 58歲鐵騎士重創不治 現場遺血牆
更新時間：20:02 2026-01-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-19 HKT
柴灣發生嚴重交通意外，一部電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛，至IVE柴灣分校對開，準備駛入盛泰道前懷疑意外撞欄，58歲姓吳鐵騎士被抛出車外，倒臥路邊草叢重創浴血。救護員接報趕至時，鐵騎士不省人事，隨即被送往東區醫院搶救，可惜最終不治。
事後現場所見，路邊草叢血跡斑斑，鮮血更流淌至草叢下方護土牆，涉事電單車則停泊在傷者倒地位置外約200米欄杆，多名警員在場蒐證。其後，警員將鐵騎士物品帶到醫院，家屬亦趕至東區醫院了解。事發原因仍在調查。
相關報道：柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛
警方表示，下午4時21分，一名58歲姓吳男子駕駛一輛電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛。當駛至近盛泰道30號對開時，該電單車據報失控撞向鐵欄。該名男子頭部受傷，昏迷被送往東區醫院搶救，於下午5時37分被證實死亡。
港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3660 6838或3660 6848與調查人員聯絡。
最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
2026-01-18 11:15 HKT