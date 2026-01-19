柴灣電單車意外撞欄 58歲鐵騎士重創不治 現場遺血牆

柴灣發生嚴重交通意外，一部電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛，至IVE柴灣分校對開，準備駛入盛泰道前懷疑意外撞欄，58歲姓吳鐵騎士被抛出車外，倒臥路邊草叢重創浴血。救護員接報趕至時，鐵騎士不省人事，隨即被送往東區醫院搶救，可惜最終不治。

事後現場所見，路邊草叢血跡斑斑，鮮血更流淌至草叢下方護土牆，涉事電單車則停泊在傷者倒地位置外約200米欄杆，多名警員在場蒐證。其後，警員將鐵騎士物品帶到醫院，家屬亦趕至東區醫院了解。事發原因仍在調查。

相關報道：柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛

警方表示，下午4時21分，一名58歲姓吳男子駕駛一輛電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛。當駛至近盛泰道30號對開時，該電單車據報失控撞向鐵欄。該名男子頭部受傷，昏迷被送往東區醫院搶救，於下午5時37分被證實死亡。

港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3660 6838或3660 6848與調查人員聯絡。