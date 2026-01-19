Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔綠Van疑失控 撞欄剷上行人路

突發
更新時間：15:48 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-19 HKT

大埔發生交通意外。今日（19日）下午2時許，一輛28K線專線小巴沿大埔公路大埔滘段行駛，至香港日本人學校大埔校對開時突然失控，撞毀路邊欄杆後再衝上行人路。

現場所見，小巴車頭泵把飛脫，擋風玻璃完全粉碎，碎片散落一地。據了解，車上當時載有數名乘客，幸司機及乘客均沒有受傷，警方到場調查事件，以了解意外原因。

翻查資料，28K線專線小巴往來沙田市中心至大埔墟站，途中經由大埔滘、中文大學、火炭站、新城市廣場。

