冒充銀行放貸WhatsApp來電湧現 有人借錢不成反被騙逾$10萬

突發
更新時間：15:44 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:44 2026-01-19 HKT

近日，有受害人收到「銀行職員」WhatsApp來電 ，訛稱可提供低息貸款，受害人表示有意借30萬港元後，即被轉介到另一假冒WhatsApp客服。受害人按指示提交個人資料、住址證明、銀行戶口資料及收入證明等文件後，騙徒訛稱須繳交「保證金」 才可批出借貸。受害人未有起疑，向騙徒提供的個人銀行戶口轉賬逾10萬元。當騙徒再次要求轉賬時，受害人才驚覺受騙。

警方提醒市民慎防假冒銀行職員的來電。FB：守網者
警方提醒市民慎防假冒銀行職員的來電。FB：守網者

警方在「守網者」專頁提醒市民，接到任何客戶服務來電都要保持警惕️，不要輕信對方身份；即使對方能夠提供你的個人資料，亦不代表對方是真正職員，因為騙徒可以透過非法手段取得其個人資料；切勿隨意與第三方共享你的手機或電腦螢幕，即使對方聲稱協助操作電子裝置；

另外，警方指出銀行職員不會以電話、電郵、短訊、超連結或附件等方式，索取你的敏感個人資料或保安密碼；對銀行職員的身份有懷疑，應以致電銀行熱線電話，以確認其身份；市民亦可利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」評估風險。

