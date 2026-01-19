Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│粉嶺逸峯廣場男子墮地 當場不治

突發
更新時間：14:21 2026-01-19 HKT
 今(19日)早上11時33分，粉嶺馬適路1號逸峯廣場，保安報案指一名男子倒臥在上址對開，懷疑從高處墮下。人員接報到場，男事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信姓丁（48歲）事主從上址一單位墮下。警方於現場檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，事主有情緒病紀錄。

警方圍封現場調查。ＦＢ皇后山乜都友
 防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

