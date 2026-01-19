Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026│59名跑手送院 危殆2人轉嚴重 3人嚴重轉穩定

突發
更新時間：11:35 2026-01-19 HKT
發佈時間：11:35 2026-01-19 HKT

「渣打馬拉松2026」昨（18日）順利完成，今年共有約74,000人參賽，其間有跑手受傷、昏迷或不適需要送院。醫管局今(19日)早上最新數字顯示，送院跑手共59人，2人危殆已轉為嚴重，而3人由嚴重轉為穩定。

田徑總會昨日表示，送院跑手中有三人情況比較嚴重，分別在東廊、崇光百貨及西隧暈倒。有1517人需作治療，大部分是輕傷，包括擦損、扭傷和肌肉抽筋等。

昨早9時45分，一名男跑手昏迷送院，救護員用心外壓機一邊搶救、一邊緊急推入急症室，只見事主雙眼微張，身體輕微抽搐。約10分鐘後，再有兩名男跑手送院，其中一人坐在輪椅上，額頭受傷流血，身披保溫錫紙，料是曾仆倒受傷。

而昨早10時左右，一男一女跑手分別送往律敦治醫院，其中男子昏迷不醒，面部有傷痕。約半小時後，一名男跑手不適送院，左膝受傷包紥，身上掛有嘔吐袋。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
16小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
19小時前
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
6小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
14小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
20小時前