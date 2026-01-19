渣打馬拉松2026│59名跑手送院 危殆2人轉嚴重 3人嚴重轉穩定
發佈時間：11:35 2026-01-19 HKT
「渣打馬拉松2026」昨（18日）順利完成，今年共有約74,000人參賽，其間有跑手受傷、昏迷或不適需要送院。醫管局今(19日)早上最新數字顯示，送院跑手共59人，2人危殆已轉為嚴重，而3人由嚴重轉為穩定。
田徑總會昨日表示，送院跑手中有三人情況比較嚴重，分別在東廊、崇光百貨及西隧暈倒。有1517人需作治療，大部分是輕傷，包括擦損、扭傷和肌肉抽筋等。
昨早9時45分，一名男跑手昏迷送院，救護員用心外壓機一邊搶救、一邊緊急推入急症室，只見事主雙眼微張，身體輕微抽搐。約10分鐘後，再有兩名男跑手送院，其中一人坐在輪椅上，額頭受傷流血，身披保溫錫紙，料是曾仆倒受傷。
而昨早10時左右，一男一女跑手分別送往律敦治醫院，其中男子昏迷不醒，面部有傷痕。約半小時後，一名男跑手不適送院，左膝受傷包紥，身上掛有嘔吐袋。
