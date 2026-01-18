Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝

突發
更新時間：23:03 2026-01-18 HKT
發佈時間：23:03 2026-01-18 HKT

一年一度的渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，其中大會在半馬賽事第三組開始前，為原先報名參賽的大埔宏福苑大火殉職消防員何偉豪默哀一分鐘。至於何偉豪未婚妻晚上亦在社交平台發文，指何的同袍帶同何偉豪的單人照及消防員公仔完成半馬比賽，令人動容。

大會在半馬賽事第三組開始前，為大埔宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪默哀一分鐘，同時亦作出廣播指：「今日佢嘅幾位同袍，會帶住佢嘅號碼布跑完呢場半馬賽事」。

何偉豪未婚妻Kiki晚上在threads發文，指何的沙田消防局同袍參與半馬賽事，其間更帶同何偉豪的單人照及消防員公仔。根據她上載的相片及影片所見，多名男女身穿印有「18469」號碼（何偉豪的消防員編號）的白色短袖上衣，當他們衝線時，有人高舉何偉豪的號碼布，其餘一人則將掛有何偉豪單人照片的消防員公仔交予站在終點的Kiki。Kiki抱住公仔泣不成聲，其後有完成比賽的同袍將獎牌送給何偉豪。

Kiki更在帖文表示，「肥佬，第一次就跑半馬，好叻仔。我哋又一齊完成咗啦～《何胖跑步會》陪住你！！多謝渣馬多謝沙田兄弟」。一名相信是何偉豪的朋友亦在帖文留言，指她聯想到同袍拿住何的號碼布一起跑的畫面，便會忍不住流淚，「我係終點見到你哋返黎，希望你哋聽到我哋喺咪講：『啱啱有一班跑手、好兄弟，帶住佢嘅摰友完成佢未完成嘅半馬拉松，為留下來的人，完成佢嘅心願』」。 

多名網民紛紛留言，指何的同袍有情有義，令人非常感動，「好有愛嘅團隊」、「佢行唔到嘅路，有你哋繼續代他走下去」、「感動到傻」、「何sir用緊第二個方式陪伴你」。

