珍惜生命│東涌男子漂浮海面 獲消防救起送院不治
更新時間：22:39 2026-01-18 HKT
發佈時間：22:39 2026-01-18 HKT
東涌海濱路近順東路，今日（1月18日）早上近10時，警方接獲途人報案，指發現一名男子在對開海面漂浮。消防到場救起該名64歲姓葉昏迷男子，將他送往北大嶼山醫院治理，但最終證實不治。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，事主受債務問題困擾而尋死。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
