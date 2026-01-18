警截粉嶺公路可疑貨Van 檢$141萬私煙 拘停牌駕駛司機

新界北總區交通部執行及管制組人員今日（1月18日）下午在區內打擊交通違法，人員下午4時沿粉嶺公路巡邏期間，發現一輛灰色輕型貨車形跡可疑，遂在粉嶺公路近松柏朗路段截車搜查。其後，警方在車內搜出40箱（共約31.5萬支）懷疑未完稅香煙，估計市值約141萬元，應課稅值約104萬元。

經初步調查後，41歲姓鍾男司機涉嫌「販運未完稅香煙」被捕。此外，該名男司機未能出示駕駛執照，亦涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕。被捕男子正被扣留調查。

涉案貨Van。警方圖片

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高亦可被判罰款200萬元及監禁7年。

警方在車內搜出40箱（共約31.5萬支）懷疑未完稅香煙。

