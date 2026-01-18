渣打馬拉松2026︱中年漢孭B跑全馬惹熱議 同場跑手：幾唔負責任先會咁做？

一年一度的渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，不少跑手費盡心思盛裝打扮，但有網民發現其中一名男跑手竟孭住疑似嬰兒參加比賽，引來熱烈討論。有人質疑大會為何會讓男子帶同嬰兒入場，另有人認為男子的行為自私「我戥個b慘，隔夜奶都嘔返出嚟」。

有網民上載一段影片至threads，片中見到一名戴眼鏡、孭背囊的中年男子參加賽事，惟他身前孭住一名疑似只有半歲大的嬰兒，而號碼布則扣在嬰兒的防風被。男子當時身處西九龍公路近海盈邨，準備跑往昂船洲方向，當時他的左手托住嬰兒的頸部，而右手則留住手提電話，懷中的嬰兒未有哭喊，但每名經過跑手則會扭頭側望。

男子抱嬰兒跑全馬。網上圖片

一名男跑手孭住嬰兒參加比賽。網上圖片

上載影片的網民指「以前有見過咩（孭）個公仔跑，今次，背個真BB跑」，其後帖文引來多名網民熱烈討論，有人認為男子的行為自私，妄顧嬰兒的安全，「咁樣好容易造成嬰兒腦震蕩」、「我戥個b慘，chok都chok死，隔夜奶都嘔返出嚟」、「又腳痕想跑，屋企又無人睇住個B」、「攞嚟攪，BB都好辛苦，唔知做緊乜」、「其實平時咁樣孭住個小朋友出街，行路都要好小心，而家長期咁樣叫做跑住，唔小心撠到真係好大鑊㗎」、「BB會唔會有搖晃症」、「 BB仔仲瞓得好腍，真係第一次見，佩服好爸爸」。

另外，有其他跑手亦表示目擊男子參加全馬賽事，認為他的行為極之危險，「全馬起步佢喺我隔離，我都打咗個突，個B目測唔會大過6個月， 起跑嗰陣跑手左衝右撞極之危險， 究竟要幾冇腦？幾唔負責任先會做出啲咁嘅行為？」另一位跑手亦分享：「今日起步喺油麻地見到佢，我confirm係真B，本來以為自己睇錯，再望多幾眼，竟然真係有個幾個月大嘅BB！」

翻查渣馬紀錄，帶同嬰兒參賽的跑手姓Wang，今日參加全馬，清晨6時25分開始起步，大約用2小時20分完成15公里，平均9分鐘22秒完成1公里，但最終沒有完成賽事。根據渣馬官網表示，大會禁止參賽者帶同嬰兒、未滿 16 歲或任何未有戴上渣打香港馬拉松2026之有效號碼布人士參加及進入賽道範圍，違例者將會被即時要求離開賽道。

