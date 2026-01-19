無人機「飛咇」擴至山頂長洲南丫島 20分鐘覆蓋150公頃範圍 熱成像偵測反罪惡

警方去年5月推出「小型無人機行動調配」先導計劃，即利用無人機自動巡邏系統在邊界警區範圍「行咇」，以及在西九龍總區範圍進行反罪惡高空巡邏，結果獲得良好成效，故此警方決定擴展無人機巡邏範圍，本周五起將山頂、長洲及南丫島納入無人機機庫自動巡邏的應用範圍，同時將反罪惡高空巡邏延伸至中區、秀茂坪、元朗及荃灣警區範圍，務求進一步提升全天候打擊罪案的能力。

記者 麥鍵瀧

目前警隊有約800名遙控駕駛員，以及10部無人機機庫設備，有能力擴大「小型無人機行動調配」先導計劃。警務處行動部大型活動科重點及搜查組警司高仲英表示，先導計劃將於本月23日擴展至第二階段，其中無人機機庫自動巡邏將新增3個試點，包括中環山頂、長洲及南丫島，這些地區地貌遼闊複雜，例如山頂擁有廣闊山林，且與獨立屋等建築混雜，長洲及南丫島則結合密集建築、小巷、山坡及叢林，無人機高空巡邏可覆蓋過去巡邏難以到達的區域，加上無人機的熱成像技術可日夜監察可疑活動，令反罪惡行動事半功倍。

高仲英強調，無人機機庫自動巡邏系統從邊界警區擴展至山頂及離島區域，會在市區訊號源混雜的情況下運作，以及更多更廣的覆蓋範圍和巡邏路線編排，相信會令無人機與地面警員之間的協作變得更頻繁，藉此為反罪惡警政及警力增值。

山頂分區指揮官李國耀指出，日後利用無人機進行自動巡邏，一次約20分鐘的飛行可覆蓋約150公頃範圍，涵蓋逾100個屋苑和重點基礎設施，包括使用無人機的熱成像偵測山坡叢林可疑情況，並透過廣播提醒居民小心門戶，有助加強預防罪案的能力。另外，無人機具備實時影像功能，當遇上行山人士求助時，無人機的高清鏡頭可從高處快速定位迷途或受傷行山人士，即時傳回畫面協助救援決策。

長洲分區指揮官劉鍵衡表示，無人機可從高空覆蓋長洲及南丫島的橫街窄巷和山邊小徑，減少視野盲點，能及早識別可疑人士的暗中活動，每次15至30分鐘的飛行即可取代傳統步行1至2小時的覆蓋範圍。他舉例，每年舉行太平清醮期間，長洲島上人數翻倍，無人機可監察碼頭、食肆及節慶活動路線等人流熱點，並從高空發出實時提示及警告，向市民提供地面難以察覺的資訊，減低風險。

市區反罪惡高空巡邏方面，計劃的第二階段會從西九龍總區擴展至中區、秀茂坪、元朗及荃灣警區。高仲英指出，選取有關試點是因應罪案形勢，如區內涉及地盤的案件頻生，或三無大廈需加強滅罪巡邏，巡邏次數會因應罪案形勢而調節。

高仲英補充，無人機高空巡邏將配合區內現有的閉路電視，補足了固定鏡頭的盲點，有助提升全天候打擊罪案的能力。此外，警方未來會積極探討人工智能的應用及支援，從而靈活運用警務資源，提升人力資源運用及工作效率。

「小型無人機行動調配」先導計劃首階段於去年5月分別於邊界警區及西九龍總區試行，截至去年底，警方於打鼓嶺一帶邊境路徑進行了664次自動化無人機庫巡邏，同時在西九龍總區範圍以無人機進行了302次反罪惡高空巡邏，協助破獲14宗案件，包括3宗藏毒、4宗盜竊、6宗通緝人士及1宗未攜帶身份證明文件案件，並成功拘捕13人。

高仲英指出，有關拘捕行動是人員透過無人機的實時影像情報，觀察到地面的可疑情況，再進行截停搜查。整個計劃期間，警方未收到任何相關投訴，並且獲得地區持份者支持，也未曾發生任何意外，達致百分百飛行安全。

高仲英認為，首階段計劃取得策略性成功，成功整合了無人機技術與各警務單位的協作，而在無人機運作、飛行期間的資料傳輸及保安加密等環節均透過實際操作與經驗累積逐步完善，亦確立了無人機警政發展方向與調配策略，以及制定並執行一套有效的小型無人機行動調配範本。