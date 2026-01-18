新聞追擊｜控煙辣招顯效 新例實施拘8300人 海關：買賣私煙同屬違法

去年9月19日控煙「辣招」實施後，截至去年底有8300人涉及私煙案件被捕。香港海關表示，近月法庭就私煙相關罪行的判刑相當具阻嚇性，不論是買賣私煙還是未有申報攜帶超額未完稅香煙入境香港，即使初犯亦判處監禁，呼籲公眾切勿以身試法。

自去年9月19日實施《2025年控煙法例（修訂）條例》加強控煙措施後，截至去年12月31日，海關偵破的私煙案件約有8600宗，檢獲私煙約1.66億支，總值約7.32億元，應課稅值約5.51億元，拘捕了約8300人，當中案件包括走私、儲存及分銷、販賣及入境者攜帶超額免稅香煙而以罰款代替訴訟等個案。

海關提醒市民及旅客，買賣私煙同屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。我們留意到近月法庭就私煙相關罪行的判刑亦相當具阻嚇性，無論是市內買賣私煙活動，或旅客在未有向海關人員作出申報下攜帶超額未完稅香煙入境香港，即使初犯，法庭亦會判處監禁。《修訂條例》實施至今，涉及旅客攜帶超額未完稅香煙的最高判刑分別為監禁8個月及罰款50,000元。

海關會繼續嚴厲打撃私煙相關罪行， 市民如發現懷疑私煙活動可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）作出舉報。