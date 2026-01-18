新聞追擊｜辣招斬財路 私煙商「內卷」鬥平搶客 轉攻社交媒體大賣廣告

政府於9月19日實施《2025年控煙法例（修訂）條例》），列明售賣的香煙若價格低於煙草稅，必須證明已課稅，否則將被推定為未完稅香煙，此項打擊私煙「辣招」立即令不少過往有售「白牌私煙」的報檔和小商戶放棄售賣，私煙批發商為繼續牟取暴利，於是在社交媒體投放大量廣告招攬生意，並以新客購買即減100元、贈送打火機、多買多折扣、舊客介紹新客可獲回贈100元「現金劵」等作招徠，企圖擴大私煙市場。香港海關表示，會加強情報蒐集工作，嚴重打擊私煙活動。

「新客落單即平50蚊現金……介紹朋友落單回贈100消費，WHATSAPP立即領取免費火機。」包括售賣假裝完稅「白牌煙」的私煙批發商，近期大肆在Facebook投放廣告招攬客人，並以首次購買一條(10包)香煙可獲折扣，務求招攬新客戶，同時贈送打火機吸引客人繼續光顧，舊客介紹新客亦獲得100元「現金劵」，企圖擴大私煙市場份額。

另一私煙批發商則推出新年勁減優惠，新客訂購一條或以上私煙即減100元，更強調售價全港最便宜，揚言「搵到平過我，我再平多$10」。有私煙批發商則以「優質」服務搶客，包括24小時WhatsApp在線，客人隨時可以訂購，以及「朝早落單，即日送達」，一條「白牌煙」售價低至390元。

值得注意的是，多個廣告疑為規避Facebook系統對違法活動的檢查，沒有註明「煙」字，改以「IN」代替，但配圖可見少女吸煙漫畫或香煙包裝盒，令人一看便明白是售賣香煙。

記者根據Facebook廣告點擊WhatsApp連結，以客人身份發訊息查詢售價及優惠詳情，對方指其香煙來自海外及口岸免稅店，品質有保證，訂購後即日或翌日即可直送全港任何地點，繼而指示點擊其發送的Telegram私煙群組連結，記者點擊登入後，可見數十款私煙的詳細價格及優惠資訊。

私煙批發商近期大肆在社交媒體招攬新客戶，原因或與政府在9月19日實施《2025年控煙法例（修訂）條例》有關，因為該條例包括修改了《應課稅品條例》，列明任何售價低於煙草稅(每包20支香煙66.12元稅款)的香煙必須證明已課稅，否則將被推定為未完稅香煙，導致不少過往有售「白牌私煙」的報檔和小商戶紛紛放棄售賣，私煙批發商為繼續牟取暴利，於是加強在網上渠道招攬生意。

香港海關表示，一向根據風險評估、情報分析的執法策略，從不同層面打擊各類型的私煙活動，包括上游堵截跨境走私、中游取締儲存及分銷和下游掃蕩買賣私煙。海關亦會加強情報蒐集工作，密切留意私煙活動的最新情況，如發現有違法行為，定必採取果斷執法行動。

突發行動組