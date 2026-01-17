長洲消防協助直升機送傷者遭近影 48歲男涉妨礙公職人員執行職務及刑毀被捕

網上近日流傳長洲一名消防員與市民爭執片段，可見男子情緒激動指罵消防員「出市民糧」、「無嘢做你就躝」，甚至拍打消防車身洩憤；消防員則怒斥「就係你呢啲人搞到香港咁樣」。事件引起討論，消防處回應指，事前消防員協助直升機轉送傷者，其間有市民無視危險近距離圍觀拍攝，當時被勸喻遠離，事後消防員重遇涉事市民，再次解釋直升機氣流危險時爆衝突，消防已就事件報警處理。

警方今日(17日)表示，1月15日接獲消防處報案，指其人員在1月13日下午於長洲協助一名病者，送至停泊於長洲直升機停機坪的政府飛行服務隊直升機上，一名男子於該直升機坪附近停留，未有理會消防人員多次基於安全理由及阻礙病者運送的勸喻遠離該直升機坪。其後該名男子於消防車輛離開直升機坪時，尾隨並以手拍打消防車車身。



經深入調查後，警方於昨日（16日）拘捕該名48歲本地男子，涉嫌妨礙公職人員執行職務及刑事毀壞，並檢獲被捕人懷疑犯案時穿着的衣物。被捕男子現正被扣留調查，案件交由水警總區重案組繼續跟進。

消防處已就事件報警

網上片段所見，事前消防車閃燈響號，經長洲東堤路駛往直升機坪，有政府飛行服務隊直升機守候。其後，消防車相信在離開直升機坪時，消防員在長洲東堤路近長洲醫院對開，與一名男子爭執。當時男子情緒激動指罵，聲稱「有成50米喎」，消防員隨即反駁「邊有50米呀」，男子卻不甘示弱道「咁度下囉」。

消防員見狀，只能道「唉唔同你講啦，你都離曬大譜㗎我話你聽，就係你呢啲人搞到香港咁樣」，其後返回消防車。然而男子繼續無理取鬧，稱「你出市民糧㗎，你亂講嘢呀」、「有嘢做你就講，無嘢做你就躝」。最後，男子更在消防車駛離之際，拍打車身發洩不滿。

消防處當日回覆查詢時表示，於1月13日下午2時47分接獲一宗救護服務的召喚。消防處派出的一輛消防車輛約於10分鐘後抵達長洲醫院，將一名傷病者送至停泊於長洲直升機停機坪的政府飛行服務隊直升機上。

當直升機準備起飛時，數名市民於非常接近停機坪的位置圍觀及拍攝。為避免直升機起飛時產生的氣流對市民造成危險，政府飛行服務隊人員及消防人員立即勸喻市民遠離停機坪，並解釋直升機氣流可能對他們造成危險。

消防車輛在返回消防局途中遇見較早前於直升機坪圍觀及拍照的市民，消防人員再次向其解釋直升機氣流可能對圍觀者造成危險，以及可能對救援服務構成阻礙。