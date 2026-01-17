Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警掃毒檢值107萬毒品 拘4男最細15歲

突發
更新時間：13:56 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:56 2026-01-17 HKT

東九龍總區機動部隊人員於1月13日下午約3時，在長沙灣邨進行反罪惡巡邏期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前截查，並在其中一名男子身上檢獲約9克懷疑「冰」毒及約30.2克懷疑海洛英。經初步調查後，該兩名15歲的本地男童涉嫌「販運危險藥物」被捕。

警方展示檢獲的毒品。
深水埗警區反三合會行動組人員經深入調查後，1月15日下午在青山公路—元朗段一網吧內，再拘捕一名16歲本地男童，涉嫌「串謀販運危險藥物」，並於同日晚上突擊搜查葵涌和宜合道一工業大廈單位，檢獲約1.47公斤懷疑海洛英及一批毒品包裝工具。

人員亦在觀塘偉業街一工廠大廈單位外，截獲一名18歲姓姚本地青年，並於單位內檢獲約356.8克懷疑「冰」毒及另一批毒品包裝工具，該名16歲男童及18歲青年涉嫌「販運危險藥物」被捕。調查顯示，販毒集團涉嫌以工廠大廈單位作毒品包裝中心，並招攬未成年人士管理毒品包裝中心及在街頭販運危險藥物。行動中，人員檢獲的毒品總市值約107萬港元。

一名15歲被捕男童已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到；另一名15歲被捕男童則被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件已於昨日（16日）上午在西九龍裁判法院提堂；該名16歲被捕男童及18歲男子分別被暫控兩項「串謀販運危險藥物」、「販運危險藥物」罪及一項「販運危險藥物」罪，案件已於今日（17日）上午在九龍城裁判法院提堂。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款五百萬港元及終身監禁。警方亦會根據《危險藥物條例》第56A條，對招募未成年人士販毒的毒販申請加刑。

