香港24歲女子伊朗旅遊失聯一周 今凌晨終報平安

突發
更新時間：10:05 2026-01-17 HKT
發佈時間：10:05 2026-01-17 HKT

伊朗多地近期出現全國性示威及衝突，造成多人傷亡，保安局日前亦發出紅色旅遊警示,，呼籲港人調整行程，如非必要避免前赴。近日網上流傳，一名24歲香港女子疑在伊朗旅遊期間失蹤一周，她的家人向入境處求助。有傳媒報道指，女事主今日（17日）香港時間約凌晨12時半，終致電友人報平安。

該名女事主在社交平台連續上載帖文，稱自己計劃由香港不坐飛機前往埃及。其社交平台Threads最後一則帖文停留上周二（1月6日），稱自己身處伊朗，形容「伊朗是我去過被誤會最深的國家，香港護照只能免簽21天，明天跑去passport office，延長一個月簽證」。

然而一星期過去，女事主仍未更新狀態，大批網民在平台詢問她是否平安。也有自稱是女子家屬留言，憂心忡忡求助：「阿妹而家喺伊朗，已經失聯左好多日。已搵入境處幫手。」

 

 

 

入境處昨日（1月16日）證實在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐阿巴斯總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

據了解，事主最終於今日（17日）香港時間約凌晨12時半，致電友人報平安。事主正身處伊朗伊斯法罕，她形容伊斯法罕較其他城市安全，可照常外出。

 

 

 

 

