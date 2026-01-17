港六旬清潔工變身「網貸騙徒」 呃澳門4人共$40萬  港珠澳大橋被捕

六旬港男涉網上借貸騙案落網，澳門司警揭發至少4名男女誤墮陷阱，合共被騙去近393,500元人民幣及11,400澳門元。涉案男子報稱清潔工人，昨日經港珠澳大橋入境澳門時被捕，警方在其身上搜獲64,000港元現金，目前正深入調查贓款去向。

涉案男子姓王，65歲，為香港居民。澳門司警上月接獲一名中年男子報案，指在社交平台Facebook看到標榜「港澳借貸」的廣告，因急需周轉遂聯繫對方。騙徒隨後要求事主提供資料，並以「保證金」及「手續費」為名索款。事主深信不疑，先後25次透過掃碼將292,000元人民幣轉帳至內地支付戶口，並向指定本地銀行帳戶存入5,200澳門元。惟事主遲遲未收到貸款，要求退款時對方更消聲匿跡，方知受騙。

司警調查期間發現，報案事主曾應對方要求，協助將一筆6,200澳門元的款項轉化為5,400元人民幣匯出。經核對，該筆款項涉及同日發生的另一宗騙案，該案受害人損失6,200澳門元。司警透過資金流向鎖定王男身份，發現兩個內地收款戶口均由其持有。王男名下帳戶更涉及去年另外兩宗同類案件，受害人分別損失82,500元及19,000元人民幣。

昨日，疑人經港珠澳大橋澳門口岸入境時被截獲，警員在其身上檢獲64,000港元現金及一部手機。雖然疑人調查期間拒絕合作，但警方綜合各項證據，確認其利用支付平台戶口收取騙款並懷疑清洗黑錢。警方現以相當巨額詐騙及清洗黑錢罪將王男移交檢察院跟進，並繼續追查其背後是否涉及犯罪集團。