孕婦東區醫院外緊急分娩母子平安 姑娘憶述當日驚險一刻：好像拍戲一樣 

柴灣上月一名37歲孕婦突然作動，到東區醫院門前也因劇痛無法步入，最終要在馬路緊急分娩。東區醫院今日（1月16日）在社交平台發帖，講述醫護當日所經歷的驚險一刻。其中參與救治的姑娘直言當時情況緊急，「就好像拍戲一樣」。

帖文中，東區醫院急症科劉姑娘表示對當日情景記憶猶新，仍覺驚險萬分。她當時在分流站工作，突然見到一名約6、7歲小男孩匆匆忙忙地跑來求助：「姑娘，可不可以幫幫我？我媽媽在外面生寶寶了！」雖然小男孩難以清楚表達詳情，但劉姑娘察覺情況緊急，立刻通報，並聯同另外兩位急症科人員拿起急救用品、合力推著一張輪床，跟著小男孩跑出了醫院門外。

上月一名孕婦到東區醫院門前也因劇痛無法步入，最終要在馬路緊急分娩。資料圖片

跟著小男孩，劉姑娘一行人來到醫院門外的馬路旁，看見一名女士躺在地上，地面上留有血跡，詢問下得知她剛剛因早產在路邊生下寶寶。加上急忙趕到的急症科醫生和管事部同事，以及剛好經過的救護員，大家立即分工合作，搭起白布為女士提供遮擋，協助醫生為母子初步檢查。

劉姑娘指：「當時天色已經入黑，情況非常緊急，就好像拍戲一樣。」幸好，女士和寶寶沒有大礙，眾人便合力將他們抬上輪床，送回急症室進一步治理。

