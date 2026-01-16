屯門開槍｜專科醫生指濫藥屬高危精神科病徵 籲研究引入「社區治療令」

屯門昨日（1月15日）開槍案中，遭警員開槍擊斃姓裴(34歲)持刀疑犯，據了解他有濫藥病史，疑患有精神病逾10年，惟他近日拒絕覆診。精神科專科醫生丁錫全指出，濫藥是高危精神病患者的特徵之一，兩者會互相影響，目前香港未有引入「社區治療令」，認為或需要研究引入相關機制，確保高危病人接受適當治療。

丁錫全稱，濫藥會引發幻覺、幻聽、妄想和情緒波動等情況，這些症狀同樣是思覺失調的典型病徵，因此有可能誘發或加劇精神病病情。他強調，精神病不等於具有暴力傾向，但過去研究發現，當病人處於復發或病發狀態時，受到妄想及幻聽影響，暴力行為往往會增加。

他指出，目前大多精神病患者的治療及服藥屬自願性質，對於經常復發、濫藥、缺乏病識感及曾有暴力紀錄等特徵的高危病人，或有需要再次探討在香港引入「社區治療令」的可行性，幫助高危病人定期接受治療及跟進。

他補充，涉案人士拒絕求醫，缺乏病識感，估計可能因長時間停藥，導致病情復發的風險大幅提高，「一個月沒有服藥，近3成的病人會復發，若停藥半年，復發機率則會極高。」

記者 麥鍵瀧

