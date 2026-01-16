Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「守網聯盟」聚首Meta辦公室參與防騙工作坊 逾60個公私型機構共築網絡安全

突發
更新時間：22:17 2026-01-16 HKT
發佈時間：22:17 2026-01-16 HKT

「守網聯盟」打破傳統對騙徒單打獨鬥的局限 ，匯聚逾130個政府、監管、公營及私人機構，於防騙及網絡安全領域發揮「一加一大於二」的協同效應，共同守護網絡安全。今日（1月16日）警方「守網者」與海關等一眾聯盟成員聚首Meta香港區辦公室，「守網者」亦藉此機會感謝聯盟成員過去一年鼎力支持與緊密協作，讓「守網聯盟」從藍圖變為守護香港網絡安全的堅實力量。

是次工作坊有超過60個公私型機構參與，並首先由Meta代表以「社交媒體帳戶隱私與安全」為題，為各政府部門的聯盟成員講解，豐富生動的演講內容揭起了精彩序幕，演講者更提供多項實務建議，聯盟成員獲益良多。隨後，由網罪科代表分享新型網絡威脅趨勢及相應防禦技術，為各部門帶來更清晰的形勢分析，其間各持份者積極研討，更促進跨部門協作與專業知識交流。

活動尾聲，由「守網者」與各界代表一同挑戰由「網罪科」聯同教育局及數字政策辦公室推出的「守網聯盟遊戲卡」。此計劃是為學生度身訂造的桌上防騙遊戲，以輕鬆生動手法將防騙資訊融入校園 。各成員踴躍參與，在競技之中學習防騙及網安資訊。「守網者」預告，將來會有更多「守網聯盟」成員吉祥物加入遊戲卡，敬請期待。

過去一年，「守網聯盟」透過線上線下活動，包括各大政府吉祥物走訪港九社區派發紀念品 ，舉辦「守網聯盟．電車漫遊」攝影比賽，更聯同媒體打造《網罪速「逮」》電視節目及《星島申訴王》專欄，透過真實案例與專家解讀防騙知識。「守網者」感謝各盟友一直以來的支持，希望「守網聯盟」能夠在未來舉辦更多活動，共同向廣大市民宣揚防騙及網安資訊，讓「守網聯盟」的光芒 ，照亮更多角落。

