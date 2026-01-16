香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬

伊朗自去年12月下旬多處出現示威及暴力衝突，造成人命傷亡。目前保安局向伊朗發出紅色旅遊警示，呼籲港人調整行程，如非必要避免前赴。然而近日網上流傳，一名香港女子入境伊朗後失去聯絡。入境處今日（1月16日）回覆查詢時，表示正向家屬提供適切協助。

該名女子在社交平台連續上載帖文，稱自己計劃由香港不坐飛機前往埃及。其社交平台Threads最後一則帖文停留上周二（1月6日），稱自己身處伊朗，形容「伊朗是我去過被誤會最深的國家，香港護照只能免簽21天，明天跑去passport office，延長一個月簽證」。

然而一星期過去，女子仍未更新狀態，大批網民在平台詢問她是否平安。也有自稱是女子家屬留言，憂心忡忡求助：「阿妹而家喺伊朗，已經失聯左好多日。已搵入境處幫手，想問問大家仲有咩途徑或者仲有咩野可以做到？有冇朋友識人喺BB HOSTEL？」

入境處回覆《星島頭條》查詢時表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐阿巴斯總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

入境處呼籲，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。