澳門司警拘香港無業夫婦 涉自稱承包貴賓廳 呃投資者逾$2400萬

澳門司警近日破獲一宗巨額詐騙案。一對無業香港夫婦，聲稱承包一澳門賭場貴賓廳，並偽造與博企合作文件，甚至親自帶領參觀相關貴賓廳，成功博取一名投資者信任，最終騙取該投資者逾2400萬港元。兩夫婦至周三（1月14日）入境澳門時被捕，並搜出偽造公司印章及文件。當地警方正全力追查贓款流向。

港夫婦扮貴賓廳承包人 僞造文件兼帶參觀博信任

2023年，中年男事主經朋友介紹認識涉案香港夫婦，對方自稱其名下公司承包澳門新口岸區一娛樂場貴賓廳業務，遊說事主投資有關貴賓廳，然而事主當時未有答應。其後夫婦相約事主到澳門旅遊，以每月給予3%投資額的回報遊說其投資貴賓廳，甚至帶領他到貴賓廳視察、傳送名下公司與澳門娛樂場簽訂的合作協議文件相片等方式，逐步讓事主對投資貴賓廳一事深信不疑。

澳門司警正繼續追查涉案贓款去向。

2023年10月底，事主轉帳200萬元人民幣至涉案男子指定的內地銀行帳戶，作為投資貴賓廳的資金，並於2023年11月至2024年1月期間，收到涉案女子給予每月6.6萬港元現金的回報。其後事主在對方多番遊說下加大投資，先後將640萬元人民幣轉帳至對方指定的內地銀行帳戶，以及將1,900萬港元現金交給涉案男子。

以本金提供「利潤」 誘投資者續入金

從2023年11月至2024年4月期間，事主合共投資1,900萬港元及約840萬元人民幣，並收到涉案女子給予約400萬港元利潤，惟對方自2025年4月起再無給予任何投資利潤。事主要求退還投資資金不果，遂於2025年11月20日報案求助。

澳門司法警察局經濟罪案調查處經調查，於本周三（1月14日）緝獲經關閘口岸入境的涉案夫婦，在兩人身上搜獲22.2萬港元現金、2部手機、涉案香港公司的2枚印章以及多張名片。經查，涉案夫婦利用成立空殼公司、偽造的澳門博企文件和印章詐騙事主，實際上並沒有與相關博企存在任何合作關係，提供予事主的利潤只屬其投資本金中的部分款項，以令其相信有真實回報而加大投資。

涉案夫婦均為無業香港居民，丈夫姓羅69歲，妻子姓楊48歲。澳門司警根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及偽造文件罪將涉案夫婦移送檢察院偵辦，並繼續追查涉案贓款去向。

