強積金｜貴利誘債仔用假證聲稱永久離港 提早申領MPF還債 涉款$450萬警拘30人

有債仔近日宣假誓聲稱永久離港，並使用虛假港澳居民居住證，提早領取強積金（MPF）用作還債，其後將兩成所得強積金交給貴利作手續費。警方經兩個月追查後揭發涉案團夥，及其位於油塘一工廈的電話放債中心。整個行動中，警方拘捕1名主腦、9名骨幹成員及21名債仔，涉案強積金金額高達450萬港元。

警搜油塘工廈單位 破「Cold Call」放債中心

警方去年起展開為期兩個月代號「霞月」行動，打擊詐騙及非法放債活動。九龍城警區助理指揮官(刑事)署理警司廖秉科表示，較早時接獲一間強積金受託人公司，指多名強積金計劃成員以永久離港為理由，提交懷疑虛假的港澳居民居住證，申請提早領取強積金。警方接手後，除調查上述轉介個案外，亦通過情報蒐集分析，揭發一個本地詐騙團夥。

該團夥租用葵涌工廈一單位，用作電話放債中心，以「Cold Call」隨機致電不同市民，聲稱提供債務重組及借貸，並游說他們以虛構藉口，提早領取強積金還債，訛稱所有程序合法。兩個月的「霞月」當中，警方拘捕30人（25至59歲），涉「串謀詐騙」、「無牌放債」及「以過高利率放債」等罪，當中包括團夥主腦、8名骨幹、21名提早領取強積金的供款人，部分人有黑社會背景。

部分個案年利率達140厘

九龍城警區科技及財富罪案組督察譚鈞鎧提到，涉案強積金金額高達港幣450萬元。詐騙團夥先會要求債務人到各區民政處宣誓，其間虛假陳述，聲稱會永久離港往內地居住。其後，詐騙團夥套取債務人個人資料，以僞造虛假港澳居民居住證。當成功向強積金受託人公司申請提早領取後，詐騙團夥向債務人收取兩成所得強積金為手續費。

另外，詐騙團夥也會慫恿債務人到指定財務公司借貸，其後也會抽取兩成貸款作手續費，並要求債務人以高利率還款。警方透露，部分個案年利率高達140%，比起法定要求的48%高出近三倍。警方亦發現，團夥骨幹通常以網上等方式與客戶隔空溝通，令調查難度增加。

集團犯案手法。

主腦寓所藏大批犯罪得益

經深入調查後，警方於本周三（1月14）突擊搜查上述位於葵涌工廈的電話放債中心，拘捕6男3女，分別為主腦及8名骨幹（25至44歲），報稱無業及電話推銷員等。警方在單位內檢獲5部電腦、40部手機、4張電話卡、一部影印機及1,057份提取強積金或貸款申請表。

另外，警方亦在主腦寓所檢獲懷疑犯罪得益，包括約5萬元現金及一批名錶名袋。至於其餘21名以虛假藉口或文書提早申領強積金人士，則在過去兩個月內先後被捕。各被捕人正保釋候查，警方正追查犯罪資金流向。

警方提醒市民，市民需年滿65歲先可以提取強積金，提早領取只可以在特定情況下申請，包括提早退休、永久離開香港或完全喪失行為能力。任何人如果以虛假理由或偽造文書去申請提早提取強積金，有機會觸犯欺詐罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。如有任何懷疑，巿民可致電警方防騙易熱線18222查詢。

九龍城警區助理指揮官(刑事)署理警司廖秉科（左）及科技及財富罪案組督察譚鈞鎧（右）。