警方海關聯合海域行動緝私煙 檢值440萬貨扣查涉案貨車

突發
更新時間：15:57 2026-01-16 HKT
發佈時間：15:57 2026-01-16 HKT

警方和海關懷疑近日有人在將軍澳和柴灣一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警港口分區、聯同海關海域聯合特遣隊人員，今日（16日）凌晨在有關海域進行反走私行動。
 

警方與海關聯合行動。
警方與海關聯合行動。

行動中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的可疑快艇分別駛近將軍澳駿日街和柴灣貨物裝卸區防波堤的岸邊，同時兩處岸邊分別有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上的貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。
 
人員在涉案貨車共檢獲97萬支懷疑私煙，估計市值約440萬元，應課稅值約320萬元，人員亦扣查涉案貨車。 案件由海關人員繼續跟進調查。
 
警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)條例》已於9月 19日刊憲,涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100 萬元及監禁2年,提高至罰款200萬元及監禁7 年。根據《應課稅品條例》,任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法,一經定罪,最高可 被判罰款200萬元及監禁7年。

