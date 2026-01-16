Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語

突發
更新時間：11:57 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:57 2026-01-16 HKT

屯門市廣場周四（1月15日）晚上7時許，34歲姓裴越南籍男子從Donki小食檔廚房偷走一把刀後，於街上徘徊揮刀，更挾持一名女途人作人質，當他企圖揮刀襲擊女途人時，千鈞一髮間被到場衝鋒隊警員開兩槍擊斃。《星島頭條》記者今(16日)早上到疑犯位於屯門大興邨的最後住所，應門年約50歲男子「泰仔」表示，死者被暱稱「恐龍」，泰仔本身不認識「恐龍」，只是他朋友的朋友，因受朋友所託，泰仔遂讓「恐龍」暫住其寓所，僅入住兩星期而已。記者見到「恐龍」的床位，放置一包衫褲，凳上有打火機，以及吸食電子煙的煙彈。據泰仔透露，「恐龍」有吸食太空油不良嗜好。

戶主泰仔指「恐龍」睡在下格床，放有一袋衫。楊偉亨攝
戶主泰仔指「恐龍」睡在下格床，放有一袋衫。楊偉亨攝
床邊的凳仔放有吸食太空油的煙彈。楊偉亨攝
床邊的凳仔放有吸食太空油的煙彈。楊偉亨攝
床上放有一袋衫褲。
床上放有一袋衫褲。

泰仔寓所客廳放置了一張碌架床，「恐龍」睡下格床，泰仔透露，「恐龍」很少逗留屋內，「好少喺度瞓，見佢返嚟換衫，逗留一陣又出去。」他透露，「恐龍」有吸食太空油習慣，其床邊放有打火機，吸太空油的煙彈。昨日出事前，原來「恐龍」疑因毒品案曾被警方帶署調查，其後獲釋回到大興邨住所，「佢執咗啲嘢落背囊度，就出咗去，之後就發生屯門開槍事件。」其實昨日約5時許，已有途人見「恐龍」在大興街市對開的士站徘徊，當時他「行嚟行去，自言自語」。

泰仔亦坦言，「恐龍」行為古怪，經常自言自語，「好似有病咁，其實想搵機會叫佢走。」

據了解，「恐龍」有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底，警員於槍擊案後在「恐龍」身上檢獲一袋約一公斤冰毒及伸縮棍等。

