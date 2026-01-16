Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬鞍山男私家車搜出$92萬毒品 36歲女車主同被捕 今日提堂

突發
更新時間：08:24 2026-01-16 HKT
發佈時間：08:24 2026-01-16 HKT

將軍澳警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（15日）上午在馬鞍山一帶展開反毒品行動。行動中，人員在馬鞍山一住宅單位外截查一名38歲姓李本地男子，並在其身上檢獲約二十二克懷疑可卡因。人員其後搜查該名男子停泊於附近停車場的一輛私家車，檢獲約九百一十六克懷疑可卡因、約四百八十克懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具，檢獲的毒品總市值約九十二萬元。

經初步調查，該名38歲男子及該輛私家車的36歲姓吳女車主涉嫌「販運危險藥物」被捕。該名被捕男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日（16日）上午在沙田裁判法院提堂，而該名被捕女子則已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。

警方重申，根據香港法例134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
46分鐘前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
12小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
11小時前
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
10小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
17小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
2026-01-15 09:00 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
12小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
12小時前
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
股市
4小時前