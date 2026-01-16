馬鞍山男私家車搜出$92萬毒品 36歲女車主同被捕 今日提堂

將軍澳警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（15日）上午在馬鞍山一帶展開反毒品行動。行動中，人員在馬鞍山一住宅單位外截查一名38歲姓李本地男子，並在其身上檢獲約二十二克懷疑可卡因。人員其後搜查該名男子停泊於附近停車場的一輛私家車，檢獲約九百一十六克懷疑可卡因、約四百八十克懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具，檢獲的毒品總市值約九十二萬元。

經初步調查，該名38歲男子及該輛私家車的36歲姓吳女車主涉嫌「販運危險藥物」被捕。該名被捕男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日（16日）上午在沙田裁判法院提堂，而該名被捕女子則已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。

警方重申，根據香港法例134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。