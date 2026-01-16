Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜八鄉2頭套刀手劫車房 職員驚逃遭扯走斜孭袋 賊車門未關即逃遁

突發
更新時間：04:34 2026-01-16 HKT
發佈時間：04:34 2026-01-16 HKT

八鄉本周一（12日）凌晨發生一宗猖狂劫案。網上流傳一段閉路電視影片，顯示兩名戴上頭套及手套的刀手，於一間車行內伏擊一名職員，並粗暴扯走其身上的斜孭袋。儘管有帖文指現場為「南亞裔打劫私油檔」，惟片段顯示地點為八鄉一間車行，劫案過程僅約一分鐘，涉事私家車司機更在車門未關的情況下接載同黨逃離現場。

假意登記文件 兩刀手從私家車撲出

根據長約1分12秒的片段紀錄，事發於本周一凌晨4時許。當時一輛電單車先行駛離八鄉一間車行，一名身穿灰色外套、孭着黑色斜孭袋的口罩男職員隨即準備關上閘門。此時，場內仍停泊着一輛白色私家車，司機正向灰褸男遞交文件，假意進行登記。

正當職員專注處理文件之際，兩名戴着頭套、手持利刀的男子分別從私家車前後乘客位衝出，不由分說撲向職員。

職員棄袋保命 刀手折返跳車逃遁

灰褸男見狀大驚，立即轉身向閘門方向狂奔。其中一名刀手反應迅速，快步追上並用力扯走職員身上的黑色斜孭袋。職員為求保命，未有與對方糾纏，及時打開閘門逃出車行範圍。

兩名刀手一度追出門外，但疑因眼見無法追上目標，加上懷疑財物已到手，隨即轉身折返。當時白色私家車司機表現慌張，在車頭車門仍未關上的情況下，已急不及待駛前數米接應。兩名同黨跳上車後，私家車隨即加速逃離現場。

網傳涉「私油檔」 現場證實為車行

該片段在網上引起熱議，有帖文標題稱事件涉及「南亞裔打劫私油檔」。然而，從片段背景及招牌顯示，案發現場實為八鄉一間車行，暫無證據證實該處與私油活動有關。警方正就片段內容展開調查，追緝涉案疑人。

