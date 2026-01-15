Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質

突發
更新時間：21:19 2026-01-15 HKT
發佈時間：20:16 2026-01-15 HKT

屯門市廣場今日（1月15日）晚上有人手持利刃，遭警員開兩槍制服，送院不治。消息指，事前涉案男子潛入附近一Donki廚房，拿走一把刀，之後離去。警員接報到場，在一美心酒樓外尋獲男子，警告後曾發射一發JPX4 （胡椒水發射器），但男子未有就範，仍然持刀。隨後，男子突然衝向商場挾持一名女子，警員遂開兩發真槍，均打中疑犯，最終救回女人質。

網上流傳開槍前後片段，可見當時穿白衫男子手持牛肉刀，在街上徘徊。其後男子行近商場門口，衝向人群，大批市民見狀隨即尖叫奔逃，甚至有女市民倒在持刀漢附近，情況十分驚險。大批穿著戰術背心及持盾牌警員見狀上前制服，電光火石間兩下槍聲響起後，白衫持刀男抱腹，狀甚痛苦，而警員亦將倒地女市民救起，女市民近距離目睹開槍極度恐慌，退後時亦腳步踉蹌。最後，在場警員不斷叫喚「呢度呢度」，著同袍增援。

