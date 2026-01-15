Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冒充大學教授借錢騙案湧現 博士生都上當 年輕人亦誤信「猜猜我是誰」

更新時間：19:14 2026-01-15 HKT
發佈時間：19:14 2026-01-15 HKT

警方最近接獲多宗大學生被騙，手法均為冒充大學教授或職員借錢。受害人包括學士、碩士及博士生，損失由5000元至1萬元不等。警方提到，過去主要針對長者的「猜猜我是誰」詐騙手法，近日亦有年輕人受騙，呼籲市民切勿掉以輕心。

其中猜猜我是誰騙案方面，騙徒致電受害人要求猜測身份。一旦受害人說出某位教授或導師的名字，騙徒馬上冒認該人，並提出轉至WhatsApp聯絡。其後，騙徒在WhatsApp上編造理由向受害人借錢，指示轉帳至指定銀行戶口，收到錢後立即失聯。

警方提到，過去主要針對長者的「猜猜我是誰」詐騙手法，近日亦有年輕人受騙。警方FB
另外，亦有騙徒致電受害人聲稱自己是大學某部門職員或社團負責人，指原定活動要更改時間或地點，並提供一個「個人」WhatsApp聯絡號碼。受害人按指示到場或主動WhatsApp聯絡，對方卻聲稱忙碌，要求受害人幫忙轉帳至指定戶口「墊付費用」，承諾稍後歸還。受害人轉帳後，騙徒馬上失聯。

警方提醒市民，大學教職員絕不會向學生借錢，更不會要求轉帳到個人戶口，因此學生們切勿輕信陌生來電。例如遇到「猜猜我是誰」一類來電，應直接回應「請說出你的姓名及來電目的」，或直接掛斷。另外，如來電涉及任何金錢要求，必須透過官方渠道核實，例如致電學校，或親到部門查詢；轉賬前也先致電認識教職員確認，或致電「防騙易18222」熱線查詢。

