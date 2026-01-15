Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關拘油塘男子搜迷你倉 檢$420萬各類毒品 包括迷幻蘑菇依托咪酯等

突發
更新時間：18:43 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:43 2026-01-15 HKT

香港海關昨日（1月14日）在油塘搗破一個收藏毒品的迷你倉，檢獲約13公斤懷疑毒品，包括搖頭丸、海洛英、可卡因、迷幻蘑菇、氯胺酮、依托咪酯煙彈、霹靂可卡因、大麻花等，估計市值共約420萬元，並拘捕一名28歲男子。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任吳子傑表示，關員昨日下午在油塘打擊毒品，其間截查涉案男子，在其背囊內檢獲約3公斤懷疑毒品，遂將其拘捕。其後，關員押解他到附近一個迷你儲存倉及一個住宅單位搜查，於單位內檢獲其餘約10公斤懷疑毒品及一批懷疑包裝工具。案件仍在調查中。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任吳子傑。海關FB
海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任吳子傑。海關FB

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。海關呼籲市民切勿以身試法，物流業界接觸新客戶時也要提高警覺。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑販毒活動。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
7小時前
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
23小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
9小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
3小時前
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
8小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
2小時前