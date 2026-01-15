海關拘油塘男子搜迷你倉 檢$420萬各類毒品 包括迷幻蘑菇依托咪酯等

香港海關昨日（1月14日）在油塘搗破一個收藏毒品的迷你倉，檢獲約13公斤懷疑毒品，包括搖頭丸、海洛英、可卡因、迷幻蘑菇、氯胺酮、依托咪酯煙彈、霹靂可卡因、大麻花等，估計市值共約420萬元，並拘捕一名28歲男子。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任吳子傑表示，關員昨日下午在油塘打擊毒品，其間截查涉案男子，在其背囊內檢獲約3公斤懷疑毒品，遂將其拘捕。其後，關員押解他到附近一個迷你儲存倉及一個住宅單位搜查，於單位內檢獲其餘約10公斤懷疑毒品及一批懷疑包裝工具。案件仍在調查中。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任吳子傑。海關FB

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。海關呼籲市民切勿以身試法，物流業界接觸新客戶時也要提高警覺。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑販毒活動。