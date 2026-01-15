內地裝修公司小紅書低價搶客 入境處上水新屋苑反非法勞工 拘7人

入境處展開打擊非法勞工行動，今（15日）突擊搜查即將入伙的上水新屋苑，拘捕7人包括6名黑工。有內地裝修公司透過小紅書宣傳，以低廉的裝修費擔供一條龍服務，安排黑工來港工作。

隨着新的公屋、居屋相繼落成，市民對於裝修工程服務的需求大增，入境處留意到有內地裝修公司透過網上社交平台，例如小紅書，向一些即將入伙的新屋苑住戶，以相對便宜的價錢作招徠，提供一站式的裝修工程服務。有不法分子看準這個機會混入行業中，聘用非法勞工來港工作，以減低成本，從中獲利。

入境處調查人員經過深入調查及情報分析，成功鎖定上水一個新入伙的屋苑，在今日（15日），採取行動代號為「促進行動」的反非法勞工行動。整個行動中，入境處一共突擊巡查了143個住宅單位，截獲6名非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

被捕的非法勞工全部均為內地居民，男性，年齡介乎22歲至41歲。其中5名以旅客身份入境，其餘一名則以補充勞工優化計畫身份入境香港。截獲時他們正從事不同類型的裝修工作，包括前期的度尺、中期的油漆、鋪地板、水電工程以及後期傢俬裝嵌及單位潔淨服務。調查亦發現他們的日薪介乎300港元至500港元不等，以現金出糧。

在今日行動中，入境處拘捕了一名涉嫌聘用非法勞工的僱主，他是香港居民，45歲，涉事裝修工程公司負責人。

初步調查發現，有個別香港裝修工程公司，透過網上社交平台去找內地裝修公司去承包部分裝修工程。入境處相信有部分非法勞工是由內地裝修公司安排來港工作。有關調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。