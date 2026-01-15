Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地裝修公司小紅書低價搶客 入境處上水新屋苑反非法勞工 拘7人

突發
更新時間：16:36 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:36 2026-01-15 HKT

入境處展開打擊非法勞工行動，今（15日）突擊搜查即將入伙的上水新屋苑，拘捕7人包括6名黑工。有內地裝修公司透過小紅書宣傳，以低廉的裝修費擔供一條龍服務，安排黑工來港工作。

隨着新的公屋、居屋相繼落成，市民對於裝修工程服務的需求大增，入境處留意到有內地裝修公司透過網上社交平台，例如小紅書，向一些即將入伙的新屋苑住戶，以相對便宜的價錢作招徠，提供一站式的裝修工程服務。有不法分子看準這個機會混入行業中，聘用非法勞工來港工作，以減低成本，從中獲利。

入境處調查人員經過深入調查及情報分析，成功鎖定上水一個新入伙的屋苑，在今日（15日），採取行動代號為「促進行動」的反非法勞工行動。整個行動中，入境處一共突擊巡查了143個住宅單位，截獲6名非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

被捕的非法勞工全部均為內地居民，男性，年齡介乎22歲至41歲。其中5名以旅客身份入境，其餘一名則以補充勞工優化計畫身份入境香港。截獲時他們正從事不同類型的裝修工作，包括前期的度尺、中期的油漆、鋪地板、水電工程以及後期傢俬裝嵌及單位潔淨服務。調查亦發現他們的日薪介乎300港元至500港元不等，以現金出糧。

在今日行動中，入境處拘捕了一名涉嫌聘用非法勞工的僱主，他是香港居民，45歲，涉事裝修工程公司負責人。

初步調查發現，有個別香港裝修工程公司，透過網上社交平台去找內地裝修公司去承包部分裝修工程。入境處相信有部分非法勞工是由內地裝修公司安排來港工作。有關調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
1小時前