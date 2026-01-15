Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖堯邨奪命火｜七旬翁床頭燒艾草失火亡 兩女家屬傷心認屍

突發
更新時間：15:39 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:39 2026-01-15 HKT

荔景祖堯邨昨日（14日）發生奪命火警，啟謙樓5樓一單位的78歲姓葉老翁，因在床頭燃點艾草燒着其他雜物，命喪火海。今日（15日），死者的兩名女家屬到葵涌殮房認領遺體，其間表現傷心，她們完成手續後默然離去。

事發於昨日中午約12時41分，涉事的啟謙樓5樓單位起火，消防趕至出動一喉一煙帽隊 救火，並調派額外搜救隊協助居民疏散，約10分鐘將火救熄。其間，消防員在單位睡房內發現葉翁，但他右上半身及頭部燒傷，已當場死亡。

現場單位面積約8米乘5米（即約400呎），葉翁在約60呎大的睡房上被發現，而起火位置亦位於床頭。據悉，葉翁生前與妻子居於上址逾20年，兩名女兒早已搬離。由於其妻子要往荃灣照顧孫女，因而葉翁近日獨居。他有長期病患，長期習慣燒艾草緩解不適。消防在場發現燃燒中艾草，相信相信葉翁在床頭燃點艾草，燒着其他雜物引起火災，案件沒可疑。

