21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶

今日（15日）早上10時55分，尖沙咀梳士巴利道半島酒店一名21歲姓潘女住客，報稱發現其一隻鑲鑽名錶不翼而飛，酒店職員於是報警。據悉相關名錶為梵克雅寶（ Van Cleef & Arpels）旗下錶款「Lady Arpels Pont des Amoureux」，事主約花費83.8萬港元購買。警方到場調查，暫列作偷竊案展開調查，追查3名涉案外籍男子下落。

據悉相關名錶為梵克雅寶（ Van Cleef & Arpels）旗下錶款「Lady Arpels Pont des Amoureux」

據了解，女事主於本月12日至16日租住半島酒店房間。今日凌晨，她和一名女性友人同行，到中環蘭桂坊加州大廈一酒吧消遣，其間結識3名涉案外籍男子，分別為兩歐裔及一北非裔。至凌晨4時，女事主自行帶同3男返回半島酒店房間，繼續共飲，期間將名錶放在窗邊，之後醉倒。

至今晨她一覺醒來，發現手錶不翼而飛，3名涉案男子也不知所終，連忙向職員求助。3男年齡介乎20至25歲，案件由油尖警區刑事調查第四隊跟進。

女事主於本月12日至16日租住半島酒店房間。資料圖片

女事主在中環蘭桂坊加州大廈一酒吧消遣，其間結識3名涉案男子。資料圖片