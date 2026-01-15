宏福苑大火｜獨立委員會主席陸啟康 到小西灣及觀塘地盤了解竹棚和金屬棚架使用情況
更新時間：15:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-15 HKT
因應大埔宏福苑五級火，政府早前宣布成立獨立委員會檢視事件，由法官陸啟康擔任主席，陳健波和歐陽伯權為委員。3人今早（15日）10時許在建築署副署長陪同下，一行20多人，先後到小西灣富怡道幼稚園教育中心建造工程和設計及建造觀塘綜合發展項目的工地視察，分別了解在建造工程使用中傳統竹棚架和金屬棚架的實際情況。據了解，前者用竹棚，後者則使用金屬棚架，一行人在兩個地盤均逗留約半小時離開。
大埔宏福苑火災獨立委員會於去年12月12日成立，旨在審視事故原因及相關問題，查明事實真相，並就防範事故再發生及改善措施提出建議。政府發言人曾表示，獨立委員會需審視的範圍廣泛，尤其涉及圍標和利益相連的系統性問題，性質複雜。政府將全力配合，確保委員會能在限期內完成審視並編寫報告。
獨立委員會已於去年12月19日舉行首次會議，預計將在9個月內完成工作。
