啟德奪命工傷｜疑地盤暗斜致升降台失重心 水泥工被推撞夾斃

本港昨日（14日）接連發生兩宗致命工業意外，其中在啟德承豐里一住宅地盤內，65歲姓張男工人於升降台工作期間，意外被夾在工作台欄杆及牆身之間，他由工友救出送院，可惜回天乏術。警方經調查後相信是地盤有暗斜，導致升降台失重心撞向事主，將他夾斃。案件列作工業意外，交由牛頭角警區刑事調查隊第七隊跟進。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文於今早（15日）到葵涌殮房，協助死者家屬辦理認屍手續。她表示非常痛心，直指同類意外不斷發生，本月初沙田威爾斯醫院地盤才發生工人被夾在橫樑與升降台之間，頭部受創。她指雖然工友目前傷勢有好轉，但仍然非常嚴重。她又促請當局及承建商，須認真檢討安全裝備，並強制工人接受培訓，亦須檢討是否要立法改善安全問題。

相關報道：荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故

事發於昨日下午4時許，據悉事主是地盤的水泥工人，他於午膳後返回B2層的升降機大堂工作。直至下午約4時15分，67歲姓黃男工友到事主工作的地方相約下班，驚見事主被夾在升降台與大門中間，於是立即通知安全主任及報警。安全主任亦立即呼喚63歲姓潘工友幫忙拯救，潘在拯救期間操作升降台時亦不慎𠝹傷右耳，需送往聯合醫院治理。消防及警方趕到將事主救出，他當時已沒有呼吸脈搏，被送往聯合醫院搶救，最終不治。

這是昨日第二宗致命工業意外。荃灣寶豐路一建築地盤於今日下午有天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽墮下，地面3名紥鐵男工走避不及受傷，其中一名29歲姓陳男工頭部重創不治。