油麻地中年漢街頭暈倒送院亡 疑毒窟內暈倒被人抬出 警追查拘12男女

突發
更新時間：19:37 2026-01-15 HKT
發佈時間：09:27 2026-01-15 HKT

油麻地上海街一名58歲男子在街頭暈倒，送院不治。警方調查後，揭發事發於上海街一毒窟，事主懷疑吸毒後昏迷，遭三名同場吸毒者拖至街頭棄置不顧。警方追查後拘捕12名男女，包括毒窟經營者及多名吸毒者，其中一人更涉誤導警方。案件現由油尖警區反三合會行動組深入調查。

事發於今日（1月15日）凌晨1時許，油麻地一名58歲姓李男子被發現暈倒上海街街頭。救護員接報到場，將事主送往廣華醫院搶救，惟他最終不治，其確實死因有待驗屍後確定。消息稱，事主為癮君子，在上海街425號唐三樓一毒窟吸毒後暈倒，其後被人搬到街頭棄置。

警方在單位調查蒐證後，先後拘捕10男2女（32至56歲），當中52歲姓黃男子涉嫌經營毒窟及販運危險藥物，其餘11人則涉嫌服食危險藥物。調查顯示，事主在毒窟懷疑暈倒後，被其中3名吸毒者拖行至上海街街頭，分別是32歲姓莊男子、56歲姓袁男子及49歲姓譚男子。另外上述吸毒者中，一名46歲姓馮女性同時涉嫌誤導警務人員被捕。

警方在涉案毒窟檢獲十粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食工具。12名被捕男女現正被扣留調查，案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。 

 

